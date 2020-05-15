В Госдуме рассмотрят законопроект о порядке дистанционного образования

В Госдуме рассмотрят законопроект о порядке дистанционного образования
Школьники учились последнее время дистанционно. Фото: Pixabay

Инициаторы отметили, что в законе есть пробелы и их нужно заполнить.

Об этом стало известно сегодня, 15 мая. Обо всем сообщается в думской электронной базе. Инициаторы перемен хотят внести изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации». Они хотят наделить полномочиями по утверждению порядка применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в сфере общего и среднего профессионального образования, а Минобрнауки — в сфере высшего образования.

Авторы поправок отмечают, что во время пандемии коронавируса выяснилось, что в действующем законодательстве есть проблемы. Напоминаем, что школьники и студенты перестали ходить в учебные заведения еще в конце марта, чтобы не допустить распространения инфекции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутат Госдумы призвал учитывать успеваемость и достижения школьников при поступлении в ВУЗы.

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