В Роспотребнадзоре рассказали, кому противопоказана прививка от COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали, кому противопоказана прививка от COVID-19
Новую вакцину от "Вектора" должны зарегистрировать 15 октября. Фото: minzdrav.gov.ru

Вакцина от новой коронавирусной инфекции подойдет не всем: как и у любого другого препарата, у лекарства, разработанного в научном центре «Вектор» имеется ряд противопоказаний.

Так, не стоит прививаться от COVID-19 людям, страдающим тяжелой формой аллергических заболеваний, острыми инфекциями, онкологией. Кроме того, новая вакцина противопоказана беременным и кормящим женщинам, а также детям младше 18 лет. Об этом во вторник, 13 октября, информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

Также отказом от прививки может послужить гиперчувствительность к компонентам вакцины и любые хронические заболевания в стадии обострения — в этом случае, прививаться можно лишь спустя месяц после выздоровления либо ремиссии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Роспотребнадзора не видит смысла в прекращении работы предприятий на фоне новой вспышки COVID-19.
Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 вакцина здоровье пандемия противопоказания роспотребнадзор


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Как живут в Петербурге мигранты во время пандемии коронавируса
Петербургская полиция поймала коллег на получении взятки в размере 2 млн рублей
Петербуржцам рассказали, как выбрать качественные мясные полуфабрикаты
Минпросвещения опровергло слухи о вводе дистанционного обучения в школах
Петербуржцы попросили Александра Беглова ввести дистанционку в школах
Стали известны сроки наступления оптимальной для распространения ...
В ЖК «Солнечный город» сдали в эксплуатацию школу на 1 375 мест
«Ленсвет» завершает реконструкцию уличного освещения на улице ...