В Роспотребнадзоре рассказали, кому противопоказана прививка от COVID-19

Вакцина от новой коронавирусной инфекции подойдет не всем: как и у любого другого препарата, у лекарства, разработанного в научном центре «Вектор» имеется ряд противопоказаний.

Так, не стоит прививаться от COVID-19 людям, страдающим тяжелой формой аллергических заболеваний, острыми инфекциями, онкологией. Кроме того, новая вакцина противопоказана беременным и кормящим женщинам, а также детям младше 18 лет. Об этом во вторник, 13 октября, информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

Также отказом от прививки может послужить гиперчувствительность к компонентам вакцины и любые хронические заболевания в стадии обострения — в этом случае, прививаться можно лишь спустя месяц после выздоровления либо ремиссии.