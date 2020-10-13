Попова считает бессмысленной приостановку работы предприятий из-за Covid-19

Нет никакого смысла в приостановке работы предприятий из-за распространения COVID-19. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, блокировать работу каких-то секторов экономики власти сейчас не видят смысла. Как сообщили РИА Новости, Анна Попова отметила, что чувствовать себя уверенно даже на фоне прироста зараженных коронавирусом России помогает опыт работы системы для населения всей страны.

В мире за сутки более 317 тыс. человек подхватили новую коронавирусную инфекцию. Общее число случаев инфицирования с начала пандемии достигло 38 029 814. В России на сегодняшний день общее число заболевших граждан превысило 1 млн 326 тысяч человек. Наиболее активно SARS-CoV-2 развивается в Москве, где за сутки выявили 4 618 новых пациентов с COVID-19, а также в Санкт-Петербурге, где практически две недели подряд растет ежесуточное число коронавирусных пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Попова рассказала о преимуществах вакцины от «Вектора».