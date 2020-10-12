Попова рассказала о преимуществах вакцины от «Вектора»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцина от Государственного научного центра «Вектор» больше подойдет пожилым людям, а также людям с хроническими заболеваниями.

В интервью «Российской газете» Попова заявила, что в вакцине от «Вектора» нет естественного живого белка и фрагментов вируса, поэтому она лучше всего подойдем именно людям старшего поколения и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

Она также сообщила, что на этапах тестирования на животных и во время заключительной фазы исследований на добровольцах ученые выяснили, что вакцина не вызывает аллергии.

Кроме того, глава Роспотребнадзора отметила, что уже сделала себе прививку данным препаратом. Она рассказала, что страдает поллинозом — сезонной аллергией, и добавила, что препарат никак не дал о себе знать в плане реакций или ощущений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что разработчик вакцины «Спутник V» рассказал о реакции на нее у мужчин и женщин.