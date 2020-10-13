Петербуржцу, который расчленил своего коллегу и спрятал труп в Екатерингофке, предъявили обвинение

Следственные органы Следственного комитета РФ по Петербургу занимаются расследованием жестокого убийства: местный житель лишил жизни, а затем расчленил своего коллегу и выбросил труп в реку.

Тело погибшего, 37-летнего мужчины, было обнаружено 22 сентября 2020 года в строительном мешке в реке Екатерингофке напротив дома №5 корпус 3 по Лифляндской улицы. Вскоре оперативникам и следователям удалось вычислить убийцу петербуржца, которым оказался 34-летний коллега убитого.

По версии правоохранителей, в сентябре 2020 года, находясь на рабочем месте в цеху завода, из личной неприязни злоумышленник перерезал своему оппоненту горло ножом, а затем, чтобы скрыть следы преступления, распилил тело и выбросил в Неву. Вину задержанный полностью признал. Разбирательство продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала об обстоятельствах обнаружения тела погибшего, которое положило начало масштабному расследованию.