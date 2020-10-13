Студенты ИТМО изобрели аксессуары с подогревом для велосипедистов и самокатчиков

Учащиеся петербургского Университета информационных технологий, механики и оптики запустили свой стартап WARMR, в рамках которого будут выпускать одежду и аксессуары с подогревом.

Пилотная партия будте состоять из чехлов для велосипедных сидений и ручек самокатов и детских колясок, информируют в пресс-службе образовательного учреджения. Вещи с функцией подогрева студенты создают с помощью нанесения функциональных полимеров на текстиль, что придает ткани электрические свойства.

Таким образом, велосипедисты и самокатчики получат возможность передвигаться на экологичном транспорте даже в холодное время года. В планах студентов также выпуск одежды с подогревом. Это возможно благодаря интегрированию в ткань солнечных батарей, сенсорики и люминесценции. Рисунки, нанесенные на такую ткань, будут менять цвет и светиться. При этом одежду с подогревом, как и обычные элементы гардероба, можно стирать и гладить.

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