Ученые из Петербурга открыли новый минерал на Камчатке

Кристаллографы-минералоги из Санкт-Петербургского государственного университета открыли новый минерал, который был назван в честь выдающегося специалиста и исследователя СПбГУ Аркадия Гликина — гликинит.

Открытие было сделано в ходе камчатской экспедиции, где ученые СПбГУ на протяжении вот уже шести лет изучают минералогическое разнообразие вулканов. Результаты их исследования и открытия были опубликованы в научном издании Mineralogical Magazine, передает пресс-служба университета.

Гликинит был найден на месте крупных прорывов лавы одного из вулканов, расположенных на Камчатке. За последние 2,5 года это четвертый минерал, открытый в регионе. Гликинит образует красивые игольчатые кристаллы и интересен своим сложным составом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что на Камчатке в Тихом океана произошла масштабная экологическая катастрофа. Выдвигалась версия о сбросе опасных отходов в воду, но эксперты считают, что ЧП спровоцировали токсичные водоросли.