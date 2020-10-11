Ученые назвали причину загрязнения побережья Камчатки

Ученые рассказала, что рассматривается как основная причина загрязнения Авачинского залива на Камчатке. В нем винят токсичные водоросли.

Такое заявление сделал директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров по итогам совещания в региональном правительстве. Его слова приводятся на сайте краевого правительства.

По словам Озерова, полной ясности до сих пор пока нет, но на первом месте – вариант с токсичными водорослями. Теперь, добавил он, предстоит провести морские экспедиции. Специалистам нужно выяснить, что приводит водоросли в токсичное состояние. Он уточнил, что сильные токсины вызывают ожоги.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что на снимках из космоса специалисты смогли рассмотреть судно, отходы которого попали в акваторию Авачинского залива на Камчатке.