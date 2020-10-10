Обнаружено судно, сбросившее отходы у берегов Камчатки

Обнаружено судно, сбросившее отходы у берегов Камчатки
Космоснимок Камчатки Фото: wwf.ru

Благодаря снимкам из космоса специалисты смогли установить судно, отходы которого попали в акваторию Авачинского залива на Камчатке.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу местного правительства, с обнаруженного судна был сброшен незначительный объем вод, и он не мог привести экологической катастрофе, наблюдаемой по всей акватории. Сведения о судне уже передали в правоохранительные органы.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что сейчас прорабатывается единая система мониторинга экологической обстановки в регионе. Комплексная система будет запущена в ближайшее время.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что появилась новая версия гибели морских обитателей на Камчатке.

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