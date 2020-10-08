Появилась новая версия гибели морских обитателей на Камчатке

Специалисты проанализировали данные со спутников и предположили еще одну версию, почему могли погибнуть морские животные на побережье Камчатки.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, возможной причиной экологической катастрофы на Камчатке могло стать одновременное увеличение выброса материалов из района местного вулкана Козельский и выброса веществ со дна океана в Авачинском заливе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СК возбудил уголовное дело из-за загрязнения воды на Камчатке. Отметим, что по словам следственного комитета, смерть морских существ, а также ухудшение самочувствия у местных жителей, произошли из-за загрязнения воды нефтесодержащими продуктами и фенолом.