СК возбудил уголовное дело из-за загрязнения воды на Камчатке

Следственный комитет (СК) России начал расследование Авачинского залива на Камчатке. По факту загрязнения воды и гибели морских организмов возбуждено уголовное дело. Как говорится в официальном сообщении ведомства.

Во вторник, 7 октября, СК было возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 2 ст. 247 УК) и о загрязнении морской среды (ч. 2 ст. 252 УК). Следствие выясняет возможные источники загрязнения воды и песка на Камчатке.

Отметим, что по словам следственного комитета, смерть морских существ, а также ухудшение самочувствия у местных жителей, произошли из-за загрязнения воды нефтесодержащими продуктами и фенолом.

Напомним, что ранее специалисты местного УГМС на Камчатке выявили в воде превышение норм содержания нефти в 4 раза и фенола – в 2,5 раза.

Само загрязнение на Камчатке было зафиксировано в конце сентября, после того, как местные жители почувствовали недомогания, искупавшись в водах залива.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в пробах воды на Камчатке были обнаружены не ядовитые горючие вещества.