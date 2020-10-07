В пробах воды с Камчатки обнаружены не ядовитые горюче-смазочные материалы

В воде, взятой с Халактырского пляжа на Камчатке, экспертно-криминалистический центр МВД обнаружил в пробе горюче-смазочные материалы. Они не являются ядовитыми. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

Во вторник, 7 октября, стало известно о исследовании песка и воды Халактырского пляжа, берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная на наличие отравляющих веществ и нефти. Исследователями не было выявлены загрязнения данных участков воды, песка, а также воздуха.

Ранее, 7 октября, специалисты местного УГМС выявили превышение норм по нефтепродуктам в 4 раза и фенолу – в 2,5 раза.

Напомним, что загрязнение воды было зафиксировано на Камчатке в конце сентября. Местные жители были обеспокоены своим самочувствием и раздражением кожи после купания. Также были обнаружены погибшие существа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Всемирный фонд дикой природы предоставил снимки из космоса о катастрофе на Камчатке.