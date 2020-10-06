Всемирный фонд дикой природы представил расшифровку космоснимков экологической катастрофы на Камчатке

Во вторник, 6 октября, Всемирный фонд дикой природы (WWF) России показал фотографии со спутников, где виды загрязнения водной поверхности в районе Авачинской губы на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба WWF России.

По данным специалиста фонда дикой природы в России Алексея Книжникова, фотографии с космоса демонстрируют сброс загрязненных вод с судна, который вышел из Авачинской губы 23 сентября. Длина поражения воды нефтью составила 11 километров.

«Загрязнения с судов, которые мы видим на снимках, не способны вызвать таких катастрофических последствий. Но сброс загрязненной воды с судна всего в четырех километрах от берега, очевидно, свидетельствует о том, что система контроля судовой и экологической обстановки в прибрежной зоне Авачинского залива не эффективна» – заявил Алексей Книжников.

При этом, эксперт отметил, что загрязнение камчатского побережья не связанно с нефтепродуктами. По мнению, Алексея Книжникова, это высокотоксичная прозрачная субстанция, сильно растворимая в воде.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ заявили о том, что Тихоокеанский флот не имеет отношения к загрязнению воды. При этом, ведомство готово помочь в ликвидации случившегося.

До этого gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Камчатки пообещал уволить виновных в загрязнении воды.