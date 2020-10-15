В ночных клубах Москвы введут систему идентификации посетителей из-за Covid-19

С 19 октября доступ работников и посетителей в ночные заведения будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Фото: pixabay

С 19 октября доступ работников и посетителей в ночные заведения будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Фото: pixabay

Власти Москвы изменили правила работы и посещения ночных клубов на фоне сложной эпидемиологической ситуации. Такое заявление сделал столичный мэр Сергей Собянин.

Он рассказал в своем блоге, что со следующей недели доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. По его словам, данная мера на контроль распространения инфекции.

Так, на входе в заведение посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на номер 7377.

В случае выявления болезни у кого-то из посетителей, все присутствующие на вечеринке люди будут оповещены о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые предупредили о новой опасности коронавируса. Covid-19 может активировать генетические заболевания, такие как шизофрения, болезнь Паркинсона и Альцгеймера.