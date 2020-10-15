В Петербурге бесплатно тест на Covid-19 делают пациентам с признаками ОРВИ

В Северной столице бесплатно тест на коронавирус можно сдать только по назначению врача. Обычно мазок берут у тех, кто испытывает симптомы ОРВИ или имел контакт с зараженным коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. Отмечается, что просто так любой желающий не может сдать тест на коронавирус бесплатно, так как это не является страховым случаем.

При этом у петербуржца могут взять мазок, не потребовав за это деньги. В таком случае человек должен иметь симптомы ОРВИ, а сам анализ должен назначить врач по полису ОМС.

Напомним, что за прошедшие сутки коронавирус в Петербурге подтвердили еще у 638 человек. На данный момент в Северной столице за весь период пандемии выявлено 49 926 заболевших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербург доставили 400 доз препарата от коронавируса «Спутник V» для медиков.