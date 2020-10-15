Ученый заявил, что болезни сердца повышают риск смерти от коронавируса

Ученый заявил, что болезни сердца повышают риск смерти от коронавируса
Осложнения при коронавирусе. Фото: pixabay.com

Сердечно-сосудистые заболевания осложняют лечение коронавирусной инфекции и повышают риск смерти в 12 раз – это 1100%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора НМИЦ кардиологии, главного внештатного кардиолога Минздрава, академика Сергея Бойцова.

По словам ученого, во время болезни коронавирусом риск инфаркта увеличивается в 2-3 раза по сравнению с другими инфекционными заболеваниями, например, гриппом. Также увеличивается в 6-7 раз риск инсульта у пациента.

Отмечается, что самыми распространенными осложнениями при коронавирусе являются тромбозы, сердечная недостаточность и миокардит. Кроме того, патологии сердца встречаются у каждого третьего пациента с инфекцией. Все это связанно с тем, что вирус в большей степени поражает людей старшего поколения – в возрасте 60 и выше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, кому в Петербурге могут бесплатно сделать тест на коронавирус.

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