Холодный чердак в этом году получат 1,3 тыс. домов в Петербурге

В этом году системами «холодный чердак» обещают оборудовать 1300 домов в Петербурге. Программу пока выполнили на 85%.

Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Там уточнили, что системы пока установлены в 1106 домах. Еще в 74 зданиях запланирована установка греющего кабеля.

Отмечается, что с 2018 по 2019 год системами «холодный чердак» было оборудовано 4 698 домов, с учетом работ, которые завершатся в 2020-м году, температурно-влажностный режим нормализуют почти в шести тысячах многоквартирных домах.

Все работы по ремонту кровель и отработке технологии «холодный чердак» должны завершить до 1 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Контрольно-счетная палата Петербурга начала проверять использования субсидий, которые Жилищный комитет предоставлял Фонду капитального ремонта.