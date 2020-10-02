Аудиторы проверят, на что Фонд капремонта два года тратил деньги

Аудиторы проверят, на что Фонд капремонта два года тратил деньги
Контрольно-счетная палата Петербурга. Фото: панорамы "Гугл"

В Петербурге специалисты Контрольно-счетной платы начинают проверку использования субсидий, которые Жилищный комитет предоставлял Фонду капитального ремонта. К его работе и жители, и СМИ неоднократно предъявляли вопросы.

Как сообщает Контрольно-счетная палата, руководить проверкой будет аудитор Юрий Шутов.

Фонд должен проводить капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, аккумулировать взносы горожан, софинансировать расходы.

С июля этого года им руководит Петр Погребняк, а его предшественник Денис Шабуров возглавлял организацию с августа 2015-го года.

КСП намерена выяснить, насколько законно и эффективно фонд тратил бюджетные деньги с 2018 по 2020 год. Проверку планируют завершить в декабре.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в январе прокуратура оштрафовала руководителя Фонда капремонта за плохую работу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
аудиторы жилищный комитет контрольно-счетная палата новости спб фонд капремонта


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Выбыл из строя»: Кокорин пропустит матч с «Зенитом» ...
В Ленобласти отправят на принудительное лечение женщину, которая уронила в ...
Ремонт в Доме молодёжи «Пулковец» был оценен вице-губернатором Петербурга
Фура зажала Range Rover у ЗСД
В России на 40% выросли продажи подержанных автомобилей
Главный детский инфекционист Петербурга назвала коронавирус не самой ...
В Колпино росгвардейцы задержали хулигана, разбившего магнитолу в такси
Ужесточение «масочного режима», вереницы «скорых» у ...