Аудиторы проверят, на что Фонд капремонта два года тратил деньги

В Петербурге специалисты Контрольно-счетной платы начинают проверку использования субсидий, которые Жилищный комитет предоставлял Фонду капитального ремонта. К его работе и жители, и СМИ неоднократно предъявляли вопросы.

Как сообщает Контрольно-счетная палата, руководить проверкой будет аудитор Юрий Шутов.

Фонд должен проводить капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, аккумулировать взносы горожан, софинансировать расходы.

С июля этого года им руководит Петр Погребняк, а его предшественник Денис Шабуров возглавлял организацию с августа 2015-го года.

КСП намерена выяснить, насколько законно и эффективно фонд тратил бюджетные деньги с 2018 по 2020 год. Проверку планируют завершить в декабре.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в январе прокуратура оштрафовала руководителя Фонда капремонта за плохую работу.