Руководителя регионального фонда капремонта оштрафовали за плохую работу

Руководителя регионального фонда капремонта оштрафовали за плохую работу
По результатам их рассмотрения руководителя оштрафовали на 37 тыс рублей. Фото: pixabay

В Северной столице прокуратура проверила Фонд капремонта на исполнение требований бюджетного законодательства в части предоставления субсидий, которые были выделены из бюджета города на ремонт общего имущества в многоквартирных домах. В результате был выявлен ряд нарушений.

Между фондом и подрядчиками в период с мая по октябрь 2017 года были заключены договоры на выполнение работ по капремонту многоквартирных домов Петроградского района. На реализацию договоров Жилком выделил Фонду субсидии на 70 млн рублей.

Проверка показала, что подрядчики не выполнили работы в установленные сроки. Дополнительное соглашение об изменении срока по исполнению обязательств стороны не заключили, а Фонд возвращал средства с нарушением срока.

В отношении гендиректора фонда было возбуждены дела об административном правонарушении. По результатам их рассмотрения руководителя оштрафовали на 37 тыс рублей.

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