В Александровском парке нашли сосиски с кусками лезвия

В Александровском парке нашли сосиски с кусками лезвия
Александровский парк. Фото: панорамы "Гугл"

Жители Петроградского района жалуются на догхантеров, которые начали промышлять в Александровском парке. Неизвестные разбросали там сосиски с кусками лезвий.

Об этом горожане сообщают в группе «Петроградская диаспора» в социальной сети Facebook.

Одна из местных жительниц вытащила из пасти своего пса кусок сосиски с лезвием внутри.

«Опять началось! Будьте внимательны», — призвала местная жительница.

Ранее gazeta.spb.ru писала о сосисках, разбросанных на Васильевском острове. Они были нашпигованы гвоздями. Опасные лакомства обнаружили в траве на Железноводской улице.

Местный житель рассказал, что во время прогулки вокруг дома №54 на Железноводской улице заметил разбросанные по земле порезанные сосиски, набитые гвоздями. Мужчина поспешил их собрать, однако не исключил, что в высокой траве могли остаться и другие кусочки.

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