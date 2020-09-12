Догхантеры раскидали на Васильевском острове сосиски с гвоздями

Найденные на Васильевском острове сосиски с гвоздями. Фото: "Петербург life"/Facebook

Найденные на Васильевском острове сосиски с гвоздями. Фото: "Петербург life"/Facebook

Жители Васильевского острова предупредили владельцев собак о раскиданных на улице сосисках, внутри которых спрятаны гвозди. Такие «лакомства» могут быть смертельно опасны для животных.

Как сообщается в группе «Петербург life» в социальной сети Facebook, петербургские собачники с Васильевского острова нашли в траве на Железноводской улице нафаршированные гвоздями сосиски.

Местный житель рассказал, что во время прогулки вокруг дома №54 на Железноводской улице заметил разбросанные по земле порезанные сосиски, набитые гвоздями. Мужчина поспешил их собрать, однако переживает, что мог некоторые упустить из-за высокой травы.

Он предупредил жителей Васильевского острова об опасных находках и попросил быть внимательнее на прогулках с домашними питомцами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно в каких районах больше всего догхантеров.