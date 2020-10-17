Петербуржец рассказал, как оплатил продукты из «ВкусВилла» и ничего не получил

Петербуржец рассказал, как оплатил продукты из &#171;ВкусВилла&#187; и ничего не получил
Продукты так и не доставили. Фото: pixabay.com

Мужчине не смог ни поесть, ни вернуть без проблем деньги.

Житель Петербурга пожаловался на то, что оплатил продукты из «ВкусВилла», которые в результате ему не привезли. Мужчина остался возмущен и голоден, о чем сообщил «Мойка78».

Он заявил, что в назначенный день оплаченный заказ ему не привезли, зато сообщение о доставке продуктов ему отослать не забыли. Петербуржец добавил, что ему пришлось доказывать службе поддержки, что товары не получил. Теперь он не хочет заказывать продукты во «ВкусВилле».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге стажера сервиса доставки еды избили за критику компании. Известно, что бывший стажер зафиксировал побои в медицинском учреждении и планирует обратиться в правоохранительные органы для подачи заявления.

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