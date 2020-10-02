В Петербурге стажера сервиса доставки еды избили за критику компании

Бывший стажер службы «Достаевкий» сообщил в социальной сети о побоях, полученных за нелестные отзывы об опыте работы в сервисе.

Речь идет о молодом человеке по имени Андрей, который несколько смен проработал в call-центре службы доставки. В своем личном аккаунте в Twitter он заявил, что работа ему не понравилась. Также бывший работник рассказал, что руководство не разрешало отлучаться на перекуры, а доступ к телефонной базе клиентов был свободен для всех.

После подобных заявлений в сети, несостоявшееся начальство попросило мужчину приехать в офис для разговора. Сначала директор попросил удалить твиты, порочащие репутацию компании, однако экс-стажер это делать отказался. Тогда в помещение зашли четверо неизвестных и принялись избивать и душить мужчину. К счастью, сам конфликт удалось записать на диктофон. Запись пострадавший позднее опубликовал в Telegram-канале. Об этом сообщает 78.ru.

Известно, что бывший стажер зафиксировал побои в медицинском учреждении и планирует обратиться в правоохранительные органы для подачи заявления.

В «Достаевском» уже отреагировали на случившееся и заявили, что записи инцидента будут проверены на достоверность, после чего будут приняты соответствующие меры.

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