50 Cent подался в продюсеры фильмов ужасов

50 Cent подался в продюсеры фильмов ужасов
Рэпер 50 Cent в фильме "Власть в ночном городе"

Американский рэпер 50 Cent начнет продюсировать хоррор-фильмы в команде с режиссером Элаем Ротом.

Как сообщает The Hollywood Reporter, его компания G-Unit Film & Television заключила контракт с Arts District Entertainment и студией 3BlackDot на создание трех кинокартин в жанре хоррор. По словам Элая Рота, они будут снимать фильмы, которые «другие боятся создавать».

Музыкант также собирается заняться производством игр, мерчем и прочей продукции, связанной с будущими фильмами. Предполагается, что все это увеличит доход студии 3BlackDot.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гоша Куценко лично продавал билеты на свой новый фильм «Парадоксы» в Петербурге. Вместе с режиссером на презентацию кинокартины приехала вся съемочная группа фильма.

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50 cent кино продюсер хоррор


 

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