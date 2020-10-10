Гоша Куценко лично продавал билеты на свой новый фильм «Парадоксы» в Петербурге

Известный российский актер Гоша Куценко в субботу, 10 октября, приехал в Северную столицу, чтобы представить свою первую крупную режиссёрскую работу — комедию «Парадоксы».

Премьерный показ фильма «Парадоксы» состоялся в торгово-развлекательном комплексе «Европолис», в сети кинотеатров «Мираж Синема». Вместе с режиссером на презентацию кинокартины приехала вся съемочная группа фильма. Главные роли в «Парадоксах» исполнили Любовь Толкалина, Александр Борисов и сам Куценко.

Примечательно, что Гоша Куценко пообещал встать за кассу, чтобы лично продавать билеты на «Парадоксы» посетителям ТРК. Свое обещание актер полностью сдержал — в Instagram десятки людей делились фотографиями знаменитого артиста за барной стойкой кинотеатра.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кинотеатры покажут бой Хабиба Нурмагомедова с американским спортсменом Джастином Гэтжи.