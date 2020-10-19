Навальному не понравилось, что Трамп не осудил произошедший с ним инцидент

Российский оппозиционер Алексей Навальный возмутился тем, что президент США Дональд Трамп никак не осудил то, что произошло с ним по пути из Томска в Москву.

В ходе интервью программе 60 Minutes блогер вспомнил, что осуждение прозвучало со стороны лидеров Франции и Германии, а администрация Трампа воздержалась. Навальный уверен, что американский политик должен был это сделать.

Как сообщили РИА Новости, по мнению политика, «чрезвычайно важно, чтобы каждый выступил против применения химоружия в XXI веке».

Напоминаем, что оппозиционеру стало плохо в самолете 20 августа. Его госпитализировали сначала в омскую больницу, а затем в клинику в Берлине.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лавров прокомментировал угрозы о санкциях из-за ситуации с Навальным.