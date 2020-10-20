Чубайс придумал, как избавить крыши Петербурга от сосулек

Председатель правления компании «Роснано» Анатолий Чубайс нашел инновационный способ борьбы с сосульками на кровлях, которые представляют потенциальную опасность для пешеходов.

Он написал в своем Facebook-аккаунте, что тяжелая проблема с сосульками существует в его родном Петербурге уже давно. Порой она приводит к несчастным и даже трагическим случаям. Чубайс заявил, что его компания нашла решение проблемы: для этого привлекут нанотехнологии.

Суть проекта заключается в том, чтобы разместить на кровлях домов пленку на основе графеновых нанотрубок. По краям пленки находятся медные ленты, а поперек лент — проводящие дорожки из полиэтиленовой смолы, электропроводность которой достигается с помощью минимальной добавки нанотрубок. Вся эта система нагревается примерно до 50 градусов, что предотвращает образование льда.

Для начала устройство установят на двух домах — на набережной реки Фонтанки и Тверской улице.

Чубайс добавил, что проект будет финансироваться за счет «Роснано».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что холодный чердак в этом году получат 1,3 тыс. домов в Петербурге.