Тарзан в шокирующем образе пропел, что думает о скандале с любовницей

Тарзан в шокирующем образе пропел, что думает о скандале с любовницей
Тарзан. Фото: instagram.com/tarzan___official

Сергей Глушко, известный как Тарзан, после скандала с любовницей, кажется, взял за правило записывать видео при любом удачном случае. Он предстал перед поклонниками в неожиданном образе.

Новый ролик стриптизер опубликовал в своем Instagram-аккауне. На этот раз он разделся до пояса, надел на голову от костюма кролика и сел за пианино. В таком образе он исполнил «Песню про зайцев», которую пел когда-то Юрий Никулин.

Тарзан сыграл на клавишах и многозначительно намекнул о своем отношении к сплетням вокруг его семьи.

Напоминаем, что Тарзан изменил Королевой, в чем публично признался. Певица уверяет, что в их отношениях наступил кризис, который они обязательно преодолеют.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тарзан написал песню об измене Наташе Королевой.

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