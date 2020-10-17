Тарзан написал песню об измене Наташе Королевой

Супруг Наташи Королевой бодибилдер Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, сочинил песню, в которой попросил не совать нос в его личную жизнь, а также неоднократно признался в любви своей супруге.

Видео, на котором танцор с голым торсом исполняет композицию под гитару, он опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Бодибилдер отметил, что текст и музыку он написал сам.

«Песня о тоске по чужому мнению», — написал Тарзан под видео. отметил, что текст и музыку он написал сам.

Напоминаем, что Тарзан изменил Королевой, в чем публично признался. Певица уверяет, что в их отношениях наступил кризис, который они обязательно преодолеют.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как Королева отреагировала на его измену. Об этом рассказал ее муж. Он отметил, что сначала о происходящем узнали СМИ, которые тревожили артистки и предлагали ей осветить эту тему.