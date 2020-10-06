Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на его измену

Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на его измену
Тарзан и Наташа Королева. Фото: instagram.com/tarzan___official/

Певица смогла простить своего супруга, так как убеждена, что его «подставили».

Бодибилдер Тарзан рассказал, каково было певица Наташе Королевой из-за его измен. Он поделился наблюдениями на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Он отметил, что сначала о происходящем узнали СМИ, которые тревожили артистки и предлагали ей осветить эту тему. Тарзан пытался все отрицать, но когда появилось видео, он понял, что это бесполезно и во всем признался. Бодибилдер был готов к любому решению своей супруги.

Королева отреагировала бурно, но спустя время замкнулась в себе. Тарзан признался, что ему было непросто наблюдать за ней. Затем певица заявила, что сможет простить его и обвинила в случившемся мошенниц, которые устроили «подставу».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Муцениеце раскритиковала Тарзана за измены Королевой. Она считает, что Тарзан ни капли ни похож на человека, который искренне переживает из-за совершенных поступков.

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