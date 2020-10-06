Муцениеце раскритиковала Тарзана за измены Королевой

Сергей Глушко и Наташа Королева в последнее время стали находиться на слуху у многих. Ситуация с многочисленными изменами Тарзана не оставила равнодушной в том числе и актрису Агату Муцениеце.

На Youtube-канале журналистки Ксении Собчак появилось интервью со звездной четой. Примечательно, что ранее они заявляли, что комментировать свои взаимоотношения в рамках интервью не намерены.

В программе «Осторожно, Собчак!» Глушко снова сознался в своих изменах. Королева же в свою очередь начала вступаться за неверного супруга, чем шокировала актрису Агату Муцениеце, которая решила прокомментировать интервью в своих Instagram Stories.

Муцениеце считает, что Тарзан ни капли ни похож на человека, который искренне переживает из-за совершенных поступков. Королева же попросту потеряла уважение к себе, раз до сих пор защищает любвеобильного мужа. Также, актриса отметила, что Глушко — человек низких моральных принципов, а его тактика, согласно которой он косит под дурачка — лучший способ снять ответственность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Наташа Королева заявила, что отпустила ситуацию с изменой Тарзана.