Наташа Королева заявила, что отпустила ситуацию с изменой Тарзана

Наташа Королева заявила, что отпустила ситуацию с изменой Тарзана
Наташа Королева. Фото: koroleva__star Instagram

Она заявила, что почти во всех отношениях случается подобное.

Певица Наташа Королева рассказала, как себя чувствует после измены супруга. Она поделилась своими мыслями на Youtube-шоу “Почти серьезно”.

Она убеждена, что в длительных отношениях случается такое, что супруг уходит к другой женщине. Такой период она назвала кризисным и заверила, что преодолела его. Королева полагает, что мужчине порой «хочется огня», который он не может разделить со своей женой. Именно поэтому он может искать утешения у любовницы.

Певица считает, что в такой ситуации все можно исправить. Женщине стоит взять себя в руки, пересмотреть свою жизнь и купить новое платье. Напоминаем, что у Тарзана объявилась любовница, которая уверяла, что беременна от бодибилдера. Также говорилось, что девушка украла три тысячи евро и украшения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Королёва впервые прокомментировала измены Тарзана.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
измена Наташа Королева тарзан


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петросян скрывал рождение сына из-за Степаненко
Собянин объяснил, вернутся ли школьники за парты после каникул
Корчевников подтвердил потерю слуха после операции
Слуцкая призналась, что борется с неизлечимой болезнью 17 лет
Шишкова обвинила Тимати в изменах с Решетовой
Наташа Королева заявила, что отпустила ситуацию с изменой Тарзана
Стали известны подобности серьезного ДТП на Дунайском
В Кировском районе мужчину сбил поезд: за его жизнь борются врачи