Наташа Королева заявила, что отпустила ситуацию с изменой Тарзана

Она заявила, что почти во всех отношениях случается подобное.

Певица Наташа Королева рассказала, как себя чувствует после измены супруга. Она поделилась своими мыслями на Youtube-шоу “Почти серьезно”.

Она убеждена, что в длительных отношениях случается такое, что супруг уходит к другой женщине. Такой период она назвала кризисным и заверила, что преодолела его. Королева полагает, что мужчине порой «хочется огня», который он не может разделить со своей женой. Именно поэтому он может искать утешения у любовницы.

Певица считает, что в такой ситуации все можно исправить. Женщине стоит взять себя в руки, пересмотреть свою жизнь и купить новое платье. Напоминаем, что у Тарзана объявилась любовница, которая уверяла, что беременна от бодибилдера. Также говорилось, что девушка украла три тысячи евро и украшения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Королёва впервые прокомментировала измены Тарзана.