Королёва впервые прокомментировала измены Тарзана

Королёва впервые прокомментировала измены Тарзана
Наташа Королева. Фото: koroleva__star Instagram

Певица считает, что в ее семье наступил кризисный момент.

Певица Наташа Королева публично высказалась об изменах своего супруга Сергея Глушко. Этой теме артистка посвятила пост в Instagram-аккаунте. В нем она отметила, что во всех отношениях бывают кризисы и от людей зависит, как с ним быть. У кого-то получается выйти из ситуации преображенными, другие теряют все.

Королева добавила, что в японском слово «кризис» состоит из двух иероглифов: один значит «разрушение», а второй – «шанс». Она убеждена, что проблема может стать началом чего-то нового.

Напоминаем, что у Тарзана объявилась любовница, которая уверяла, что беременна от бодибилдера. Также говорилось, что девушка украла три тысячи евро и украшения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Королева выругалась из-за скандала с изменой Тарзана. Певица ищет утешения в компании друзей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
измена наташа корлева тарзан


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
В Петербурга задержали четырех подозреваемых в нападении с монтировкой на ...
Королёва впервые прокомментировала измены Тарзана
Лекарство от коронавируса могут начать продавать в петербургских аптеках ...
Как выбрать бассейн для безопасных детских занятий — инструкция ...
Сделал прививку, но заболел. Gazeta.SPb.ru выяснила, почему так случается
Эксперты назвали сумму, необходимую для перезапуска «Юлмарта»
В Петербурге увеличили количество задач для рабочей группы по развитию ...