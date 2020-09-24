Королёва впервые прокомментировала измены Тарзана

Певица считает, что в ее семье наступил кризисный момент.

Певица Наташа Королева публично высказалась об изменах своего супруга Сергея Глушко. Этой теме артистка посвятила пост в Instagram-аккаунте. В нем она отметила, что во всех отношениях бывают кризисы и от людей зависит, как с ним быть. У кого-то получается выйти из ситуации преображенными, другие теряют все.

Королева добавила, что в японском слово «кризис» состоит из двух иероглифов: один значит «разрушение», а второй – «шанс». Она убеждена, что проблема может стать началом чего-то нового.

Напоминаем, что у Тарзана объявилась любовница, которая уверяла, что беременна от бодибилдера. Также говорилось, что девушка украла три тысячи евро и украшения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Королева выругалась из-за скандала с изменой Тарзана. Певица ищет утешения в компании друзей.