Королева выругалась из-за скандала с изменой Тарзана

Певица ищет утешения в компании друзей.

Певица Наташа Королева выругалась из-за скандала вокруг ее личной жизни. Супруг артистки изменил ей, и это широко обсуждают в сети. Видео, на котором звезда матерится, опубликовано в ее Instagram-stories.

Судя по всему, Королевой сейчас приходится непросто и, чтобы забыться, она встретилась с подругой в ресторане. Она отметила, что ей нужен был человек, с которым можно «бухнуть» и поговорить по душам.

Певица также спела кусочек своей песни о верных друзьях, а затем съела вкусный десерт, отметив, что сладкое помогает бороться со стрессом.

Напоминаем, что Тарзан публично признался в измене Королевой. Его любовница уверяет, что беременна от бодибилдера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что матери Тарзана стало плохо после признания сына в изменах Королевой.