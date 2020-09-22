Матери Тарзана стало плохо после признания сына в изменах Королевой

Брат Сергея Глушко, больше известного как Тарзан, прокомментировал скандал с изменами Королевой и рассказал о самочувствии родителей.

Напомним, ранее Глушко публично признался в неверности своей супруге. Тарзан рассказал, что поддался соблазну и провел время с двумя девушками. После инцидента, узнав о случившемся, Королева даже обращалась в полицию, так как вместе с верностью супруга из дома также исправились деньги и драгоценности.

Брат Тарзана Александр Глушко пришел на программу «Звезды сошлись» и сообщил, что их родители очень сильно переживают из-за происходящего — у матери и вовсе резко ухудшилось состояние здоровья. При этом, брат Глушко отметил, что никак не может повлиять на Сергея, так как они живут каждый своими жизнями, а уследить за ним он не в состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тарзан обвинил «Первый канал» во вмешательстве в свою личную жизнь.