Тарзан обвинил «Первый канал» во вмешательстве в свою личную жизнь

«Ненормально, когда на Первом канале существуют низкопробные ток-шоу, обсуждающие сплетни о тех, кто туда даже не пришел», — заявил певец. Фото: Instagram @tarzan__official

«Ненормально, когда на Первом канале существуют низкопробные ток-шоу, обсуждающие сплетни о тех, кто туда даже не пришел», — заявил певец. Фото: Instagram @tarzan__official

Певец и бодибилер, а также супруг Наташи Королевой Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, признался в изменах жене, узнав, что видеодоказательства есть у журналистов «Первого канала».

В своем Instagram Глушко опубликовал официальное обращение, назвав его «превентивной мерой». Тарзан объяснил, что он знал о готовящейся на «Первом канале» программе, где должно было появиться откровенное видео с его участием. Ролик, возмущенно заявил артист, планировали обнародовать без его согласия, а журналисты программы подписали контракт с «аферистками» — другими участницами записи.

Он назвал создателей программы «организаторами грязной пены» и подчеркнул, что телеканал никак не отреагировал на требования Глушко и Королевой отменить выпуск шоу, посвященному их отношениям.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что любовница Тарзана призналась в беременности от него и пообещала открыто рассказать об их отношениях на различных ток-шоу.