H&M закрывает главный магазин в Петербурге после десяти лет работы

H&#038;M закрывает главный магазин в Петербурге после десяти лет работы
Покупателей в магазин не пускают. Фото: Pixabay

Известный шведский бренд H&M, расположенный на Невском проспекте, 84, закрывается после десяти лет работы. Причины такого решения пока неизвестны.

Официального заявления о закрытии всей торговой сети представители крупнейшего в Европе масс-маркетового магазина одежды пока не делали.

Как сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на данные экспертов в сфере коммерческой недвижимости, шведская компания заключала договор долгосрочной аренды, но сейчас не планирует его продлевать. Одна из причин — слишком высокие арендные ставки.

По предварительным данным, это не полномасштабный уход шведской компании из Петербурга, а ее переход на работу в торговых центрах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что H&M придумал, как сделать старую одежду новой. Компания сообщила о создании машины по переработке текстиля.

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