Коллега Соколова: он просил не упоминать при Ещенко имена дочерей

В среду, 21 октября, на заседании по делу историка Олега Соколова, который обвиняется в жестоком убийстве своей девушки, 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенки, выступал в качестве свидетеля его коллега, глава ГК «Сардис» Степан Рощупкин.

Он рассказал, что в прошлом году, находясь в компании Соколова и Ещенко, упомянул в разговоре имя дочери историка, Изабель. Оказалось, что точно также мужчина называл свою возлюбленную, что стало причиной неоднозначной реакции с её стороны. Позже Соколов отвел Рощупкина в сторону и попросил больше не упоминать при Анастасии этого имени, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Свидетель также вспомнил, как во время исторической реконструкции в Италии Соколов упал с лошади, и ему потребовалась госпитализация. Ещенко преданно ездила к нему в больницу и искренне переживала за экс-доцента. По словам Рощупкина, она выглядела скромной девушкой, восхищавшейся профессором.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что следующее заседание по делу Соколова назначено на 26 октября.