Следующее заседание по делу Олега Соколова назначили на 26 октября

Следующее заседание по делу Олега Соколова назначили на 26 октября
Заседание по делу Олегу Соколова. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

В течение сегодняшней сессии удалось допросить не всех свидетелей, поэтому процесс продолжится через несколько дней.

В среду, 21 октября, в Смольнинском суде Санкт-Петербурга состоялось очередное заседание по делу экс-доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве и расчленении своей возлюбленной, 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в ноябре прошлого года.

На суде выступают представители защиты и обвинения бывшего преподавателя — это должно помочь правосудию составить объективную картину произошедшего, а также разобраться в претензиях Соколова к своему коллеге, историку Евгению Понасенкову, который активно критикует экс-доцента в медиа.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня, 21 октября, в суде выступал коллега Соколова по историческим реконструкциям Томас Янчаускас, который заявил, что историк «мог вспылить, но не был маньяком».

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