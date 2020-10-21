Коллега историка Соколова: он мог вспылить, но не был маньяком

Коллега историка Соколова: он мог вспылить, но не был маньяком
Заседание по делу Олегу Соколова. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Коллега историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки, Томас Янчаускас, который возглавляет военно-исторический клуб «Аванпост» в Пензе, рассказал о травле бывшего доцента.

Коллега Соколова Янчаускас выступил в качестве свидетеля по делу историка Олега Соколова. Он охарактеризовал ученого как порядочного друга и профессионала своего дела.

Янчаускас уточнил, что с конца 2018-го года в отношении Олега Соколова развернулась травля со стороны Евгения Понасенкова. По его словам, историк получал угрозы в СМС-сообщениях, в Сети публиковались оскорбительные посты, а парадную Соколова расписывали.

«Мат, издевательство, оскорбления, угрозы», — сообщил свидетель.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что адвокат историка Соколова просит возбудить дело из-за угроз и травли.

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