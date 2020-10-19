Адвокат историка Соколова просит возбудить дело из-за угроз и травли

Адвокат историка Олега Соколова Александр Торгашев намерен добиться возбуждения уголовного дела из-за угроз в адрес экс-доцента. Бывшего преподавателя СПбГУ подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

По словам Торгашева, соответствующее заявление он подал в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру. Он уточнил, что речь идет об угрозе убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, передает ТАСС.

Такие угрозы якобы Соколов получал по СМС, электронной почте, в его парадной расписывали стены краской, а под дверь подбрасывали мертвых крыс.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что на стороне защиты Соколова во время заседания суда, которое проходило 14 октября, выступил переводчик блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков. Он заявил, что Соколова шантажировали и травили недруги. Они якобы грозились обнародовать заявление в полицию от бывшей партнерши.