Дмитрий «Гоблин» Пучков заявил в суде о травле Олега Соколова

Дмитрий &#171;Гоблин&#187; Пучков заявил в суде о травле Олега Соколова
Дмитрий Пучков. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

В среду, 14 октября, в Петербурге состоялось очередное заседание по делу историка Олега Соколова, убившего свою возлюбленную, 24-летнюю Анастасию Ещенко. Со стороны защиты на суде выступал переводчик блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.

По словам Дмитрия, Соколова он знает уже около трех-четырех лет. Блогер пригласил его в качестве эксперта на одну из своих передач по рекомендации коллеги, писателя и реконструктора Клима Жукова. Пучков не преминул подчеркнуть талант и профессионализм Соколова как историка.

Кроме того, по словам «Гоблина», экс-доцент СПбГУ является довольно эмоциональным человеком. Пучков рассказал, что историка даже травили и шантажировали недруги — грозились обнародовать заявление в полицию от бывшей партнерши.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на заседании 14 октября также присутствовал директор Института истории СПбГУ Абдулла Даудов.

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