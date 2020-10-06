Авиакомпании смогут летать из Петербурга в Египет и Турцию

Пока что решение принято на бумаге.

Федеральное агентство воздушного транспорта разрешило самолетам летать из Санкт-Петербурга в ближнее зарубежье, а также в Европу. Об этом сообщает на сайте Росавиации. Теперь «Аэрофлот» будет семь раз в неделю летать в Минск, а «Северный ветер» два раза в неделю отправляться в Мадрид, Малагу и Гамбург, и почти каждый день в Стамбул. «Норд-Стар» тем временем сможет летать в Китай, а «Победа» четыре раза в неделю будет доставлять пассажиров в Узбекистан, а «ИрАэро» – в Туркмению.

Отмечается, что также разрешено увеличить количество рейсов в Турцию и Египет, но пока что только на бумаге, так как нужно дождаться разрешения на возобновление полетов по международным маршрутам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково нет ни одного задержанного или отмененного рейса. Это, конечно, если не учитывать те вылеты, которые не состоятся из-за пандемии коронавируса.