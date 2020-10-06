В Пулково нет ни одного задержанного или отмененного рейса

Это, конечно, если не учитывать те вылеты, которые не состоятся из-за пандемии коронавируса.

Сегодня, 6 октября, все рейсы из Санкт-Петербурга должны состоятся без каких-либо проблем. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Пулково. Судя по расписанию, все самолеты вылетят вовремя, нет ни одного, который по какой-либо причине не оторвется в этот вторник от земли.

Напоминаем, что в связи с пандемией коронавируса все международные рейсы были отменены из-за закрытия границ. Сейчас российские власти смягчают ограничения на путешествия, но большинство стран остаются для граждан недоступными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Wizz Air увеличит количество рейсов из Петербурга в Лондон. Отныне воздушные судна будут летать в аэропорт Лутон из Пулково с частотой в 3 раза неделю, а не 2, как было ранее. Об этом сообщает пресс-служба Пулково.