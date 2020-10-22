Три критерия, которым должны соответствовать семьи, чтобы получить новую выплату на детей

Gazeta.SPb.ru рассказывает о том, кто сможет получить 10 тыс. рублей на ребенка за октябрь 2020 года.

Российское правительство вновь приняло решение о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми. Соответствующее постановление, по словам председателя Михаила Мишустина, уже подписано. На эти цели выделено 4 с лишним миллиарда рублей. В скором времени начнутся начисления.

Но чтобы получить пособия, граждане, в том числе петербуржцы, должны соответствовать трем важным критериям. Первый — наличие ребенка в возрасте до 3-х лет. Второй — не менее трех детей в семье. Третий — доход одного человека ниже прожиточного минимума.

Известно, что средняя выплата в октябре 2020 года составит 10,4 тыс. рублей на ребенка. Однако в отдельных регионах ее размер может отличаться в зависимости от величины прожиточного минимума.

Ранее стало известно о продлении до 1 марта 2021 года сроков упрощенного оформления пособий на детей. Об этом говорит соответствующий закон, который был принят сначала в первом чтении, а затем в целом депутатами Государственной Думы РФ. Речь о пособиях на первого и второго ребенка до 3-х лет при размере среднедушевого дохода семьи ниже двух прожиточных минимумов. Автоматическое назначение таких средств действовало с 1 апреля по 1 октября, затем нужно было подавать заявление. Теперь решено вернуться к беззаявительному порядку. То есть гражданам нет необходимости посещать органы соцзащиты и Пенсионного фонда. Это особенно важно в период пандемии и всплеска заболеваемости ОРВИ и Covid-19.