С начала пандемии коронавируса жителям Петребурга выписали штрафов на 54 млн рублей

Сейчас, при пугающей статистике, гораздо больше петербуржцев стали осознанно прибегать к социальной дистанции и средствам защиты. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Сейчас, при пугающей статистике, гораздо больше петербуржцев стали осознанно прибегать к социальной дистанции и средствам защиты. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что с начала пандемии органы власти выявили свыше 9,5 тысяч нарушений среди горожан.

Петербуржцы часто нарушали ограничительные меры, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции: игнорировали маски, режим самоизоляции или необходимость тестирования на COVID-19 после возвращения на родину из-за границы. Таким образом, общая сумма штрафов за полгода пандемии достигла 54 миллионов рублей.

Однако глава города отметил, что штрафы являются предупредительной мерой. К счастью, большинство жителей Петербурга с пониманием относятся к ограничениям и стараются следовать рекомендациям медиков и властей. Никто не хочет подхватить опасную инфекцию или заразить родных, однако еще больше люди надеются избежать более жёстких мер, разрушительных для экономики, подытожил Беглов в эфире телеканала «Россия 24».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Беглова, Петербург готов к новой вспышке коронавируса.