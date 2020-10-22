Беглов: система здравоохранения Петербурга имеет запас прочности

«Город готов, запас прочности у нас есть, но петербуржцы должны соблюдать правила и рекомендации Роспотребнадзора», - подытожил Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

«Город готов, запас прочности у нас есть, но петербуржцы должны соблюдать правила и рекомендации Роспотребнадзора», - подытожил Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город подготовлен на случай ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией.

Резерв коек для пациентов с коронавирусом начали формировать еще весной, во время первой волны пандемии. На сегодняшний день в Северной столице имеются также все необходимые препараты и средства индивидуальной защиты для врачей. Кроме того, разработаны первые методики лечения новой болезни. Об этом градоначальник заявил в четверг, 22 октября, в эфире телеканала «Россия-24».

«Глава Петербурга добавил, что сейчас власти и медики пытаются организовать работу с коронавирусом таким образом, чтобы разгрузить систему здравоохранения и исключить ущерб оказанию плановой медпомощи.

Напоминаем, gazeta.spb.ru cообщала, что ранее Беглов заявлял о сохранении в Петербурге плановой медицинской помощи, несмотря на обострение пандемии COVID-19.