Александр Беглов: в Петербурге сохранят плановую медпомощь, несмотря на коронавирус

В Северной столице по максимуму сохранят плановую медицинскую помощь, несмотря на ежедневный прирост больных коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании Межведомственного городского координационного совета по противодействию в городе Covid-19.

Губернатор Петербурга отметил, что перед властями стоит важная задача по организации в городе плановой медицинской помощи в период распространения коронавирусной инфекции. Например, онкологический центр в Песочном и онкодиспансер не планируют перепрофилировать под прием пациентов с коронавирусом. Не будет задействована для этого больница №2 и другие учреждения.

Также Александр Беглов подчеркнул, что на данный момент в Петербурге развернуто 5 815 коек для больных с коронавирусом, из них свободны – 1 223.

Кроме того, если ситуация в городе будет ухудшаться, то в Петербурге планируется развернуть еще 11 450 коек.

Напомним, что за прошедшие сутки в Петербурге выявлено 602 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России за сутки выявлено более 14 тыс. заболевших Covid-19.