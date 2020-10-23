В Петербурге мужчина получил условный срок за оскорбление власти

Красногвардейский районный суд огласил приговор в отношении мужчины, который обвиняется в оскорблении сотрудника полиции и причинении ему физического вреда здоровью. Злоумышленник наказан условно на 1,5 года лишения свободы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, инцидент произошел в одном из домов по улице Шаумяна. Осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз публично оскорбил сотрудника полиции нецензурной бранью. В последствии, действуя умышленно мужчина нанес несколько ударов потерпевшему в область головы и грудной клетки, чем подорвал авторитет полиции перед лицом общества.

Отметим, что полицейский прибыл к обвиняемому из-за совершения административного нарушения. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 1,5 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге толпа школьников избила прохожего.