В Петербурге толпа школьников избила прохожего: мужчина в тяжелом состоянии

Конфликт произошел внезапно и завершился госпитализацией гражданина.

В Санкт-Петербурге 21 октября произошло избиение мужчины. Он угодил в больницу в тяжелом состоянии после нападения школьников. Как стало известно gazeta.spb.ru, все случилось на проспекте Энергетиков. По предварительным данным, четверо несовершеннолетних парней из-за внезапно вспыхнувшей ссоры избили прохожего. Пострадавший после конфликта остался лежать на месте инцидента, школьники поспешили скрыться.

Петербуржца 1991 года рождения госпитализировали с закрытым переломом 8 ребра, пневмотораксом и острой алкогольной интоксикацией. Всех подозреваемых опросили и отпустили под обязательство о явке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полицейского отправили под стражу после избиения и ограбления петербуржца. Следователи также считают, что злоумышленник попытался скрыть произошедшее и составил в отношении протерпевшего протокол об административном правонарушении, которого он не совершал.